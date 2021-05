Scuriatti svelato a “LeCentocittà”. E c’è ancora tempo per visitare la mostra

Nella Biblioteca comunale “Antolisei” il professor Alberto Pellegrino, curatore della mostra “Remo Scuriatti – fotografo e pittore”, e Saverio Serini, neodiplomato all’Accademia di Belle Arti di Macerata hanno presentato all’Associazione LeCentocittà il docufilm girato dallo stesso Serini sull’arte di Scuriatti come progetto della sua tesi. Accanto a loro è intervenuto il presidente dell’associazione Filiberto Bracalente. E’ stata un’ottima occasione per far conoscere e apprezzare la mostra che, col ritorno delle Marche in zona gialla, sarà visitabile per altre due settimane. Viene dunque rimandato il trasferimento in Pinacoteca per dar modo di apprezzarla nelle attuali sedi espositive a quanti non fossero riusciti a vederla a causa delle restrizioni anti Covid.

Parliamo della Chiesa della Misericordia e del Palazzo della Ragione Sommaria, in Piazza del Popolo, dove sono esposti i ritratti fotografici e le opere pittoriche di Scuriatti. Entrambi i luoghi rimarranno aperti al pubblico nei seguenti orari:

dal martedì al giovedì, dalle 10 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30 (chiuso il lunedì).

Eventuali visite fuori orario e/o di lunedì possono essere prenotate allo 0733 638414 entro il giorno precedente.