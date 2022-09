Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, Commissario per l’emergenza, nel tardo pomeriggio di oggi ha scritto al Capodipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per richiedere lo “stato di emergenza” anche per il territorio maceratese colpito dall’alluvione.

“Evidenzio – così il Presidente nella lettera – le numerose segnalazioni di danni finora pervenute da parte dei Comuni appartenenti alla Provincia di Macerata. Valutato il nesso di causalità con l’evento del 15-16 settembre, ti invito a valutare di estendere parte del territorio della Provincia di Macerata nella dichiarazione dello stato di emergenza”.