Istituto Tecnico “Divini” al vertice provinciale per i dati sull’occupazione

La piattaforma digitale Eduscopio.it della Fondazione Agnelli ha pubblicato l’edizione 2024 della sua ricerca annuale, che analizza la qualità delle scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia, con un focus sulle opportunità di occupazione e preparazione universitaria dei diplomati. Tra i risultati spicca un importante riconoscimento per l’Istituto Tecnico “Divini” di San Severino che si è posizionato al vertice nella provincia di Macerata per quanto riguarda l’inserimento lavorativo dei propri diplomati.

Secondo i dati raccolti, il 68% dei diplomati dell’Itts Divini ha trovato lavoro per un periodo superiore ai sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma, confermandosi come una realtà di eccellenza nella formazione tecnica e professionale.

Il dirigente scolastico Sandro Luciani spiega così il fenomeno. «Annualmente al Divini si diplomano dai 100 ai 110 studenti. Molti scelgono di iscriversi a un corso universitario, ma tanti altri si proiettano direttamente nel mondo del lavoro. Alla scelta di coloro che optano per un impiego contribuiscono anche i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, Pcto, l’ex alternanza scuola lavoro, che permettono ai ragazzi di integrare la tradizionale formazione d’aula con periodi formativi presso imprese o enti privati o pubblici convenzionati. Alcuni ragazzi vi lavorano anche d’estate, le imprese valutano le loro capacità e offrono a diversi di loro un lavoro non appena usciti dalla nostra scuola che propone un’ampia offerta formativa con ben cinque specializzazioni: grafica, informatica, chimica, meccanica ed elettrotecnica. Per la verità potremmo proporre un maggior numero di valenti tecnici al mondo del lavoro se avessimo meno… concorrenza dai licei, comunque con i nostri circa 700 studenti in totale non possiamo lamentarci. Siamo un istituto di tutto rispetto».

Che potrebbe attrarre ancora più ragazzi se venisse completata la sede centrale?

«Speriamo di poter contare sul nuovo edificio da parte dell’Ufficio ricostruzione per l’anno scolastico 2025-26. Per l’intanto sono operativi i nuovi laboratori di chimica e meccanica e l’aula magna nell’originario sito del Divini. Per la nuova palestra siamo in attesa della documentazione definitiva per l’inaugurazione. Ciò significherebbe nuovi spazi anche per le società sportive settempedane».

Intanto i numeri sugli alunni occupati dopo il diploma dell’Itts sono da record. “Siamo orgogliosi di vedere l’Itts ‘Divini’ distinguersi ancora una volta a livello provinciale e regionale – commenta il sindaco Rosa Piermattei -. Questo risultato dimostra l’elevata qualità dell’offerta formativa dell’istituto, frutto dell’impegno della dirigenza, del corpo docente e degli studenti. Il primato sull’occupazione è una conferma dell’importanza di investire nell’istruzione tecnica e tecnologica per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere tutte le iniziative che rafforzano il legame tra scuola e territorio, perché il successo dell’Itts Divini è il successo di tutta la nostra comunità”.

