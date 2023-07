È il traguardo massimo, quello del “10 e lode”, per uno studente di terza media. Figurarsi se, oltre ad aver centrato l’obiettivo, si è anche l’unico ad aver raggiunto tale livello di eccellenza. È quanto è accaduto alla studentessa di 3^C dell’Ic Tacchi Venturi di San Severino retto dal professor Sandro Luciani, Rebecca Shaker Habibti, la quale, agli esami appena conclusi nel mese di giugno, è riuscita ad inanellare una lunga serie di prove decisamente positive che, sommate ad una ammissione da urlo ha, come si dice in gergo cestistico, bruciato la retina. Nello stimolante scenario di piazzale Gerani, a Matelica, con gli altri “10 e lode” dell’intera provincia, la Shaker, accompagnata dalla mini delegazione dell’istituto composta dalla fiduciaria del preside, Sandra De Felice e dalla prof. di Religione, Carmela Mundo, con al fianco la past dirigente del Venturi ed attuale vice sindaco, Vanna Bianconi, ha ricevuto l’attestato di merito. Una volta sul palco la brillante alunna settempedana ha letto una frase di Nelson Mandela con commento, concludendo che «Spero che questo voto non sia solo qualcosa sulla carta, ma un impegno per la vita a favore degli altri». Ed ora le superiori con il beneaugurante e meritato biglietto da visita del 10 e lode, sperando in futuri traguardi eccellenti da tagliare.

Lu.Mus.