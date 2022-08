A distanza di tre settimane dalla scomparsa del fratello Guido, si è spento anche Giancarlo Santanatoglia. Aveva 84 anni. Stamattina (venerdì 19 agosto), alle ore 9.30, vengono celebrati i funerali nel santuario della Madonna dei Lumi, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”.

Uomo affabile e cortese, appassionato di sport, Giancarlo non mancava mai di scambiare qualche battuta di calcio al di fuori del contesto lavorativo. Era infatti un grande tifoso juventino; leggendarie e continue sono state le sue “trasferte” a Torino finché la salute glielo aveva permesso. Negli ultimi tempi non stava molto bene, tando da non poter presenziare al funerale dell’amato fratello. Ma il destino li ha accomunati di nuovo nell’ultimo viaggio.

Giancarlo lascia la moglie Nara e la figlia Emanuela che proprio qualche giorno fa ha chiesto una sciarpetta bianconera allo Juventus Club settempedano: l’ha consegnata al papà, forse come suo desiderio prima di spegnersi. “In questo triste momento ci stringiamo attorno alla famiglia Santanatoglia – scrivono i responsabili del Club di San Severino – esprimendo a nome di soci e simpatizzanti le più sincere condoglianze per la perdita del caro Giancarlo”.