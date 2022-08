Venerdì 5 agosto, alle 18.30, nella suggestiva cornice di Elcito si tiene un incontro di lettura di poesie con il giovane poeta Alessandro Savelli.

Lo scrittore, ospite dell’iniziativa dal titolo “Dal mare ad Elcito”, presenta il suo primo libro di poesie “Nephelia, oltre le nuvole”, edito da Independently published.

Un biglietto giusto, per gli amanti della parola, per i cultori della bellezza e alla costante ricerca della verità delle cose, per intraprendere un nuovo viaggio.

In esso l’autore condivide riflessioni personali sulle più varie tematiche, impreziosite dalla dolce poesia, per spronare il lettore a mettersi in discussione, pensare, guardarsi dentro per riconoscere e chiamare per nome le gioie, i dolori, le paure ed i sogni che si custodiscono nel profondo del cuore.