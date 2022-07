I settempedani Lorenzo Scarano e Anita Padovan nella categoria 12-13 anni, Sofia Madonna e Mikolaj Ruffini nella categoria 16-18 anni hanno conquistato a Rimini il titolo italiano “Cids” di balli standard.

Le due giovanissime coppie di ballerini appartengono alla “Studio dance Academy” di San Severino, diretta da Lorenzo Tarabelli e Federica Agostinelli. Un grosso exploit per il movimento e una gradita conferma per la qualità del centro.

I genitori di Lorenzo – Achille Scarano e Roberta Taffio – e quelli di Anita – Francesco Padovan e Cristina Carboni colgono l’occasione per ringraziare i maestri Tarabelli e Agostinelli “per il grande impegno che mettono e l’immensa professionalità che hanno sempre dimostrato in questi anni di formazione dei ragazzi”. Sulla stessa lunghezza d’onda ci sono anche i familiari di Sofia e Mikolaj, rispettivamente Giuliana Sgalla e Simone Madonna, Eva e Marco Ruffini, i quali si complimentano per i traguardi raggiunti dall’Academy. Un plauso speciale a Sofia e Mikolaj arriva anche da “nonna” Mirella e “zia” Monia che sono le loro prime sostenitrici e tifose.

Per Anita Padovan e Lorenzo Scarano si tratta di uno straordinario “bis”, avendo vinto il titolo tricolore già lo scorso anno ai campionati italiani che si svolsero, sempre a Rimini, in occazione dell’Italian Exhibition Group, la sfida di Sportdance firmata Fids.