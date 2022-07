Tour in terra siciliana per il Gruppo Amatori 500 di San Severino, guidato da Giovanni Cavallini. L’associazione, che in Piazza del Popolo ogni anno fa ritrovare centinaia di appassionati delle vecchie nonnine di casa Fiat per il “500 Septempeda Meeting”, dalle Marche ha attraversato l’Italia per imbarcarsi a Napoli, destinazione Palermo. Da qui ultimo trasferimento fino ad Alcamo dove ha preso parte a un raduno di appassionati, che in tutto ha contato qualcosa come 120 equipaggi, promosso con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia.

La passione dell’auto è stata un’occasione speciale di incontro, ma anche la scusa per regalarsi un meritato soggiorno di una settimana a Selinunte, in provincia di Trapani. Nel giorno del raduno, invece, vista ai Castello dei Conti di Modica e a Palazzo dei Gesuiti, poi escursione turistica per le vie di Alcamo.

Ricaricate le batterie i soci del Gruppo Amatori 500 sono rientrati a casa pronti ad iniziare l’organizzazione di un nuovo raduno.