Inizia con un pareggio casalingo il campionato del Serralta (Terza categoria, girone E) che deve dividere la posta in palio con la Torrese. Uno 0-0 che rispecchia l’andamento del match e la prestazione delle due squadre, anche se i gialloblù avrebbero potuto vincere per il fatto di aver creato più occasioni, le uniche di novanta minuti poveri da questo punto di vista, e di aver cercato di fare la partita al cospetto di un avversario rinunciatario ed incapace di costruire azioni degne di nota. Serralta fermato dalla traversa, da qualche imprecisione nella finalizzazione e da un fischio arbitrale fuori luogo (mancata concessione del vantaggio) che ha fermato Vissani lanciato verso la porta da solo. Resta tuttavia un punto buono che fa iniziare il cammino in maniera adeguata e che, come accennato, testimonia di un incontro con poca qualità, tante imprecisioni e con diverse palle lunghe.

Nel prossimo turno, il primo in trasferta, settempedani sul campo della Corridoniense (una delle poche formazioni del maceratese in un girone atipico con numerose squadre del fermano che obbligherà a lunghi trasferimenti anche di venerdì: non era possibile fare una composizione migliore e adatta alle esigenze di giocatori dilettanti?).

La cronaca

Si apre al “Leonori” il campionato del Serralta che riceve la visita dei biancoazzurri di Torre San Patrizio. Mister Masciani parte con gran parte dei giocatori della scorsa stagione ad eccezione di Angeloni e Lacchè che sono fra i nuovi arrivi con gli altri seduti in una panchina con diverse soluzioni (entreranno Fabrizi, per l’infortunato Valenti dopo soli 9’, Sfrappini e Bambozzi). Prime fasi di studio e da subito si nota una manovra poco fluida e gioco che ristagna a centrocampo. E’ Vissani a provarci con tre scatti in profondità che non hanno un epilogo positivo dato che il bomber di casa non trova né la necessaria potenza né la giusta direzione del tiro per poter impensierire il portiere ospite. Sono queste le uniche azioni da annotare in un primo tempo poverissimo di spunti e di fasi interessanti. Per registrare qualcosa di importante bisogna arrivare al 40’ quando su di un pallone che arriva da sinistra Moretti è molto bravo nella girata al volo di sinistro che chiama alla respinta Illuminati. Il secondo tempo ricalca quanto visto nella frazione precedente con le due squadre compatte e attente a non lasciare varchi. Al 20’ forti e giustificate le proteste dei locali. Fabrizi prende palla in mezzo al campo per poi lanciare in verticale un ottimo pallone, subendo anche fallo da dietro e questo induce l’arbitro Razgui a fischiare la punizione, ma l’errore è evidente perché non viene concesso il vantaggio a Vissani che era partito da solo verso la porta della Torrese. Arrivano i cambi in casa gialloblù poco dopo l’ora di gioco. Si prova ad avere più spinta e soluzioni diverse, ma gli effetti non sono quelli sperati anche perché la difesa fermana continua ad essere efficace. Intorno alla mezzora arriva la chance più grande per il Serralta: sugli sviluppi di una palla inattiva Fabrizi calcia dal limite andando a cogliere la traversa con Illuminati battuto. E’ in pratica l’ultima azione del match che si trascina fino al termine senza più sussulti, anche se gli ospiti “rischiano” di fare il colpaccio con un contropiede in solitaria di Terribili che salta Cingolani in uscita non trovando però il modo di girare in porta a causa di un ultimo controllo sbagliato che gli fa perdere il pallone. Il Serralta ci prova con volontà fino al termine, collezionando però solo una serie di corner che non danno portano a nulla di concreto e alla fine dei 5’ di recupero viene sancito un pari senza reti.

Formazioni

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Lambertucci, Angeloni, Cruciani, Lacchè, Valenti (9’ Fabrizi), Vissani, Cappellacci (17’ st Sfrappini), Moretti (17’ st Bambozzi). A disp. Baruni, Crescenzi, Bernabei, Pelagalli, Paciaroni, Magarelli. All. Masciani.

TORRESE: Illuminati, Giacobbi, Seri, Aboufaras, Coriolani, Lalaj, Teodori, Abadou, Terribili, El Chalidi, Afif. A disp. Llano, Paniccià, Frattari, Pallotti, Salvatori, Testoni, Paniccia, Ziyati, Caprioni. All. Silenzi.

