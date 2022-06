Dopo sette anni di assenza, il Castello di Serralta è tornato fra i protagonisti del Palio. In cima al campanile della chiesa che domina la piazzetta della frazione “alta” sono stati di nuovo accarezzati dal vento i colori arancio-nero del vessillo castellano ed è rinato il gusto di partecipare alla rievocazione storica organizzata dall’associazione Palio in onore del santo patrono Severino.

La Corsa delle torri



La presenza di Serralta ha una storia pluridecennale, fatta di soddisfazioni, sacrifici, vittorie e sconfitte. Poi è venuto meno il ricambio generazionale e la frazione si è presa una pausa “ricostituente”. “Oggi – dice Sergio Sparvoli, l’anima del comitato – abbiamo un bel gruppo di giovani che si vogliono mettere in gioco, hanno entusiasmo, cresce in loro la giusta passione non solo per il Palio, ma anche per altre iniziative che cerchiamo di mantenere vive. Per noi è un motivo d’orgoglio, gli abbiamo ceduto il testimone e nella Corsa delle torri ci hanno messo davvero l’anima facendoci emozionare. Li ringraziamo per lo spirito e il coraggio dimostrati”.