Tante persone alle Giornate Fai d’autunno: molto apprezzata la visita ai monasteri

Bella partecipazione alle Giornate Fai d’autunno a San Severino. L’evento ha registrato un ottimo successo di pubblico confermando la vocazione culturale e spirituale della città degli Smeducci.

L’iniziativa, promossa dal Fondo per l’Ambiente italiano in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha offerto ai visitatori un’opportunità unica per esplorare tesori di fede e storia, molti dei quali sono stati recentemente riaperti al pubblico a seguito dei complessi lavori di restauro post-sisma del 2016.

Il fulcro delle visite sono stato i suggestivi monasteri di Castello al monte, dove i visitatori hanno potuto accedere alle chiese di due importanti luoghi di culto per la comunità settempedana: il monastero di Santa Chiara e il monastero di Santa Caterina.

Un momento di profonda suggestione è stata l’accoglienza riservata ai partecipanti, introdotti alla visita con la recita delle Lodi al Signore da parte delle comunità religiose, creando un’atmosfera di silenzio e contemplazione molto apprezzata. Piuttosto partecipata anche la visita conclusiva alla chiesa di San Giuseppe.

A fare da guida d’eccezione, e vera eccellenza del progetto, sono stati i giovani “apprendisti Ciceroni”: gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘Padre Tacchi Venturi’ e dell’Istituto Bambin Gesù, che hanno saputo trasmettere con passione e competenza la storia e la bellezza dei luoghi.

Il programma del fine settimana è stato arricchito da un incontro culturale dedicato ad Alessandro Lucarelli, di recente scomparso, al quale ha preso parte anche il presidente del Fai regionale, il professor Giuseppe Rivetti, a testimonianza della rilevanza dell’iniziativa e del legame tra la città e la Fondazione (ne riferiamo a parte).