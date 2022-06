Oggi, 15 giugno, nel giorno del suo compleanno – non diciamo l’età, ma le facciamo un grande augurio – per la maestra Anna Paciaroni si prospetta una doppia festa. Ha raggiunto infatti il traguardo della pensione e dopo il collegio docenti del prossimo 28 giugno chiuderà definitivamente il suo armadietto scolastico: il 1° settembre non prenderà servizio come ogni anno dal lontano ’87.

La pensione è indubbiamente una medaglia dal doppio risvolto: c’è la tristezza di lasciare un lavoro bellissimo come quello dell’insegnante, c’è la nostalgia di quando i bambini ti riempiono di gioia con il loro sorriso; ma dall’altro lato trova spazio il tempo del meritato riposo, della cura di se stessi e dei propri cari, nonché di quei piccoli o grandi interessi lasciati un po’ da parte perché la scuola di oggi richiede davvero molto impegno.

Anna Paciaroni ha chiuso un ultimo ciclo, portando la sua ultima classe dalla prima alla quinta della Primaria, e ora – consapevole di essersi sempre spesa per il bene degli alunni – saluta colleghe e colleghi, personale scolastico, famiglie e bambini con un “arrivederci” al di fuori delle aule didattiche!

Allora la rivedremo in giro e la saluteremo con il solito… “Ciao maestra!”.