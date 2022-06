Omen nomen, un nome un destino. “Chi l’avrebbe mai detto che la nostra cooperativa sociale Di Bolina avrebbe avuto la possibilità di realizzare questo sogno!”. Quale? Un gruppo di 15 persone, composto sia da operatori che da ragazzi con disabilità provenienti dal centro socio-educativo gestito dalla Cooperativa sociale Di Bolina di Treia, è salito a bordo di Nave Italia.

Coadiuvati dal Comandante e dall’equipaggio composto dai 21 marinai della Marina militare, gli ospiti hanno vissuto 3 giorni a bordo di un veliero che, partendo dal porto di Civitavecchia, è approdato al porto di Gaeta. Un’occasione unica in cui la persona con disabilità ha avuto l’occasione di sperimentarsi in varie attività di bordo, come la manovra delle vele, una lezione in notturna sulle stelle, il laboratorio dei nodi.

Questa occasione è stata messa a disposizione dalla Fondazione Tender to Nave Italia che dal 2007 realizza progetti educativi a bordo del brigantino più grande del mondo. Progetti che hanno come scopo la solidarietà, la cooperatzione e lo spirito di gruppo.

Questo sogno è stato possibile realizzarlo grazie alla generosità infinita e all’attenzione del dottor Croce, che ha realizzato e promuove il progetto di Fondazione Tender to Nave Italia. Un nostro ringraziamento personale va inoltre a Oliviero Carducci e alla sua azienda Olicor di San Severino, che si occupa di sicurezza aziendale e, con il brand U-Sail, di abbigliamento e calzature specifiche per la nautica. Un amico da sempre vicino alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi della Cooperativa.

Un’esperienza, quella che abbiamo vissuto a bordo di Nave Italia, che rimarrà impressa nei nostri cuori. Grazie a tutti i membri dell’equipaggio capaci di farci sentire accolti; grazie alla splendida persona della PM di Fondazione TTNI Antonella Tosetti che è stata sempre al nostro fianco; grazie al Comandante CF Antonio Loggia che ci ha fatto sentire sicuri.

La cooperativa sociale Di bolina gestisce un centro socio educativo riabilitativo per conto del Comune di Treia. Prende il suo nome dalla canzone di Cristiano De Andrè “Di Bolina”, che trae spunto dal termine nautico che indica l’andatura controvento delle barche a vela, la quale permette all’imbarcazione di risalire il vento sfruttando le forze aereodinamiche che si generano sulle vele. “Dritta avanti tutta. Questa è la rotta, questa è la direzione, questa è la decisione”.

