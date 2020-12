Bici, cresce il vivaio della ‘Tormatic Pedale Settempedano’

Il 2020 è stato un anno particolare e difficile anche per lo sport, ma fra le poche discipline che possono guardare al bicchiere mezzo pieno con soddisfazione c’è il ciclismo. La stagione è ormai conclusa, rimangono solo le gare nazionali del ciclocross. E quindi è tempo di bilanci. Il presidente dell’Asd Tormatic Pedale Settempedano, Maurizio Bordi, sottolinea in particolare il buon lavoro svolto con i ragazzi del vivaio. “Abbiamo un bel gruppo di 26 giovanissimi – dice -, di età compresa fra i 7 e i 12 anni, che arrivano fino alla categoria Elite e si sono cimentati (quando è stato possibile) in prove regionali di cross country e ciclocross. In questo periodo svolgono attività di dimostrazione e tanto allenamento sotto la guida tecnica del maestro di mountain bike Stefano Aquili e di Luca Magnapane, entrambi di San Severino. Vederli crescere sui pedali, come atleti e come ragazzi, è davvero un piacere e un privilegio per il nostro Club, che crede nei valori più sani dello sport e cerca di valorizzare le attitudini dei ragazzi”.

La stagione ripartirà in primavera, salvo pandemia, e nell’antistadio “Soverchia”, dove è stato ricavato un circuito di allenamento per i più piccoli, si continuerà a sudare per farsi trovare pronti. Intanto, il bilancio 2020 parla di buoni risultati ottenuti da Fabio Tarquini, Mirco Menichelli e Ruggero Gheroni sulle corse su strada, nonché una bella prova di Lorenzo Flamini su mountain bike nella Gran fondo di Varano, l’unica svoltasi nelle Marche.