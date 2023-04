Riscatto immediato per la Settempeda che torna a vincere andando ad espugnare con un classico 2-0 all’inglese lo “Spivach” di Cingoli. Due reti all’inizio dei due tempi permettono ai biancorossi di ottenere tre punti importanti in ottica play off e di affrontare la pausa nel migliore dei modi e ci sarà modo di poter lavorare con serenità in vista del rush finale del campionato (4 gare da giocare). Successo meritato quello della Settempeda che ha indossato ben altro abito rispetto a quello brutto di Urbisaglia ed ha saputo esprimersi con buone trame e in maniera convincente sotto vari aspetti. Bene nel complesso tutti coloro che sono scesi in campo (buoni rientri per Mariani e Di Francesco), ma ci piace evidenziare le ottime prove di Broglia e di Ulissi. Giornata difficile per la Cingolana che cercava punti importanti in ottica salvezza, ma ha trovato di fronte un rivale concentrato e determinato che ha concesso ben poco con i locali che hanno fatto fatica a costruire trame efficaci. Ora il torneo si ferma per le festività pasquali e si ritornerà in campo il 15 aprile con i biancorossi che riceveranno il Sarnano, altra formazione in lotta per la salvezza.

La cronaca

Settempeda che affronta la seconda trasferta consecutiva ed è chiamata al pronto riscatto dopo il passo falso nel turno precedente e per consolidarsi in zona play off c’è da superare l’ostacolo Cingolana che invece cerca un risultato positivo per cercare di uscire dal pantano della zona play out. Le scelte di mister Mancini sono chiaramente votate ad una tattica offensiva, visto che vanno in campo dall’inizio tutti insieme Quadrini (esterno destro), Di Francesco (esterno sinistro), Dolciotti (trequartista), Ulissi e Capenti (in attacco). In casa Cingolana qualche assenza importante (Tittarelli squalificato) e con Ciattaglia e Agosto che partono in panchina. L’inizio di partita mostra una Settempeda propositiva e con un approccio giusto. Tempo cinque minuti e i biancorossi passano: Mariani pennella un ottimo cross dalla destra che Ulissi da centro area gira di testa sotto la traversa. Match che si mette subito bene per la Settempeda che tiene palla e lo fa con buon ritmo. Al 13’ ottima trama ospite con pallone a Di Francesco che arriva al limite per poi calciare a giro con il destro che Emiliani controlla in tuffo con qualche apprensione di troppo. La Cingolana non riesce ad impostare una reazione degna di tal nome e i biancorossi gestiscono bene il match e costruiscono chance per allungare come quella del minuto 29. Tutto parte da un angolo per i locali con Ulissi che controlla palla nella propria area per poi aprire il campo verso destra dove c’è Silla che fa proseguire in profondità Quadrini che effettua un insidiosissimo tiro cross rasoterra che vorrebbe raggiungere Capenti ben appostato sul secondo palo, ma è molto bravo Centanni ad andare in scivolata allontanando il pallone. Il primo vero squillo della Cingolana giunge al 43’ quando Simoncelli dalla destra dell’area appoggia a Zitti che non calcia subito e quando lo fa viene bloccato da un difensore. In avvio di ripresa sono i locali ad avere un’ottima opportunità con capitan Tomassoni che colpisce di testa da posizione favorevole ma in maniera troppo debole e centrale cosa che non crea problemi a Caracci. Passano due minuti e la Settempeda raddoppia: angolo di Di Francesco con palla a spiovere davanti alla porta dove in mezzo al mucchio spunta il piede di Capenti che tocca di astuzia e precisione trovando il gol nell’angolino più lontano. Ora la gara appare in discesa per i ragazzi di Mancini che possono giocare liberi mentalmente e con sicurezza. Al 14’ Dolciotti riparte palla al piede e poi apre a sinistra per Ulissi che entra in area e calcia rasoterra con Emiliani pronto con il piede a ribattere. Al 25’ è Silla ad aggiustarsi la sfera al limite per poi calciare con il destro che Emiliani devia in tuffo allungandosi sulla sua sinistra. I locali tentano qualche sortita e ci provano per alcuni minuti, ma al di là di qualche angolo(sempre pronto Caracci a sventare in uscita) non si vede nulla. Al 34’ le residue speranze della Cingolana vengono meno perché Marchegiani si becca il secondo giallo e viene espulso. Sotto di due reti e di un uomo per i cingolani appare chiaro che è tutto compromesso, anche se Zitti ha lo spazio buono per tirare ma spedisce alto. Il recupero(5’) trascorre con il possesso palla della Settempeda atto a far passare il tempo ed arrivare alla vittoria che farà passare una bella Pasqua a tutto l’ambiente biancorosso.

Il tabellino

CINGOLANA-SETTEMPEDA 0-2

RETI: 5’Ulissi, 51’Capenti

Formazioni

CINGOLANA: Emiliani, Falappa, Centanni (77’ Bianchi), Tomassoni (61’ Ciattaglia), Vitali, Carboni, Zitti, Evangelisti (61’ Agosto), Marchegiani, Simoncelli (73’ Moretti), Ippoliti (82’ Santamarianova). A disp. Bracaccini, Sandroni, Compagnucci, Romaldi. All. Canonici

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani(81’Forresi), Latini, Broglia(81’Rossi), Minnucci, Di Francesco(89’Kheder), Quadrini, Silla, Ulissi, Dolciotti(80’Borioni), Capenti. A disp. Palazzetti, Tabarretti, Lleshi, Copani, Codoni. All. Mancini

ARBITRO: Cittadini di Macerata

NOTE: espulso al 79’Marchegiani per doppia ammonizione. Ammoniti Marchegiani, Agosto, Canonici, Capenti, Borioni, Mancini. Angoli: 4-3. Recupero: pt 2’, st 5’

Roberto Pellegrino