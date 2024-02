Settempeda, quinta vittoria di fila: battuto il Portorecanati

Arriva la quinta vittoria consecutiva per la Settempeda che passa anche al “Monaldi” di Portorecanati portandosi via tre punti preziosi con il minimo scarto (0-1). Rete decisiva di Cappelletti ad inizio ripresa e poi attenta e grintosa difesa del prezioso vantaggio fino al termine pur giocando in inferiorità numerica praticamente un tempo intero (doppio giallo per Eclizietta al 58’) e questa sembra essere diventata una “brutta” abitudine per i biancorossi che diventa però bella grazie ai risultati ottenuti, ovvero tre successi di fila in altrettante gare sempre con l’uomo in meno. Finisce dunque nel modo migliore anche questo impegno per i settempedani in una trasferta temuta alla vigilia, perché di fronte c’era una rivale forte che cercava punti e riscatto (due ko di seguito) e che all’andata aveva fatto male alla Settempeda (sconfitta in casa) che però ora ricambia lo “scherzetto” ottenendo punti importanti per la zona play off (Portorecanati quinto e spinto ad undici lunghezze) e per restare in scia alla capolista Vigor. Primo tempo poco spettacolare e divertente, emozioni minime, grande equilibrio e rispetto fra due squadre che si temono e non vogliono rischiare; ripresa con più ritmo e con una Settempeda più decisa che ci prova da subito tanto da trovare il gol del vantaggio mantenuto poi fino alla fine sopperendo al meglio al fatto di essere in dieci grazie ad una prova collettiva all’altezza e convincente. Nel prossimo turno I biancorossi ritornano al Soverchia per ospitare il Camerino.

La cronaca

Ci sono in palio punti che contano per la corsa play off tra Portorecanati e Settempeda che vanno in campo non con le migliori formazioni possibili viste le assenze: locali senza alcuni titolari fra i quali spiccano Agostinelli e Petrini; ospiti privi di Tacconi, Marcaccio e Wali. Degano, tecnico dei rivieraschi, recupera Moretti e in avanti si affida a Pantone ed alla novità Mafei; mister Ciattaglia, che può contare sul rientrante Castellano, deve inventarsi la difesa e lo fa utilizzando in quel reparto due elementi non di ruolo. L’avvio di partita è blando e le squadre fanno fatica a distendersi in avanti anche perché la manovra è compassata e dunque prevedibile. Spazi non ce ne sono ed allora le conclusioni arrivano dalla distanza: quella di Castellano (6’) è centrale e bloccata da Piangerelli; stessa sorte per i tiri di Giri e Pantone poco prima dell’intervallo. Una prima frazione deludente e con squadre poco brillanti si chiude sullo 0-0. La ripresa mostra da subito un approccio differente da parte dei 22 protagonisti, specialmente da parte della Settempeda che si fa vedere in avanti con Castellano, che, servito da Montanari, entra in area, rientra verso il dischetto e calcia colpendo però male con pallone che finisce alto. La risposta locale è affidata ad un cross di Mafei da destra che arriva preciso sulla testa di Ferro che indisturbato stacca per impattare di testa ma lo fa in controtempo tanto da alzare la sfera oltre la traversa. La risposta biancorossa non si fa attendere e fa male al Portorecanati. Quadrini serve Castellano sulla destra, il numero 10 arriva sul fondo da dove mette un cross morbido che scende davanti alla porta dove c’è ben piazzato Cappelletti che trova la torsione aerea giusta mettendo sotto l’incrocio alla sinistra dell’incolpevole Piangerelli. Settempeda avanti che però non ha nemmeno il tempo di pensare a come gestire il resto del match, perché tre minuti dopo si ritrova con l’uomo in meno. Eclizietta viene punito con il cartellino giallo(intervento falloso oppure no? Restano dubbi…) ed essendo già ammonito si becca il rosso e viene spedito anzitempo negli spogliatoi da una decisione arbitrale un po’ severa. La conseguenza è che Inizia tutta un’altra gara. Ciattaglia deve risistemare il centrocampo e allora toglie una punta, l’autore del gol Cappelletti, per inserire Silla. La Settempeda è ben messa in campo e molto organizzata tanto che il Portorecanati, pur prendendo campo e provandoci con tanto possesso palla, non trova il modo di creare pericoli facendo anche fatica a concludere verso la porta di un Caracci che deve svolgere solo l’ordinaria amministrazione. Al 40’ Farroni(entrato dalla panchina insieme a Meschini e Sfrappini) si mette in proprio con una bella azione personale: scatto dalla trequarti in avanti palla al piede, serpentina fra due difensori, ingresso in area e gran tiro con il mancino in diagonale a mezza altezza. C’è la sensazione del gol ed invece la palla si stampa contro il palo alla sinistra del portiere rimasto immobile tornando poi in campo. Il lunghissimo recupero (7’) non cambia le cose ed il match si chiude con un tentativo di Quadrini (uno dei migliori) su calcio piazzato dal limite con un rasoterra fermato da Piangerelli. Il triplice fischio giunge da lì a poco con la Settempeda che festeggia altri tre punti pesanti per convinzione, morale e classifica.

Il tabellino

PORTORECANATI – SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: st 10’ Cappelletti

PORTORECANATI: Piangerelli, Ciminari (27’ st Liberatore), Durazzi (44’ st Perini), Moretti, Angelici, Toresani, Giri (36’ st Caporaletti), Leonardi, Ferro (41’ st Mucciacciaro), Pantone, Mafei. A disp. Bruschi, Lucchetti, Mhadhebi, Trulli, Postiglione. All. Degano.

SETTEMPEDA: Caracci, Mulinari, Montanari, Cartechini, Lazzari (25’ st Meschini), Gianfelici, Quadrini, Dolciotti (39’ st Farroni), Cappelletti (15’ st Silla), Castellano (41’ st Sfrappini), Eclizietta. A disp. Scattolini, Codoni, Copani, Ronci, Gega. All. Ciattaglia.

ARBITRO: Biagini di Pesaro

NOTE: espulsi al 13’ st Eclizietta per somma di ammonizioni. Ammoniti: Mafei, Eclizietta, Pantone, Cartechini, Lazzari, Liberatore. Angoli: 4-2. Recupero: pt 2’, st 7’

Roberto Pellegrino