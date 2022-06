Una promozione in serie C, una finale play off per la serie B e un’altra finale di Coppa regionale: questi gli inattesi traguardi raggiunti dalle due squadre maggiori della San Severino Volley nella stagione sportiva appena conclusa.

Ma andiamo per ordine.

Le ragazze di serie D dominano letteralmente il proprio campionato ottenendo la promozione diretta in serie C.

Tante vittorie, una sola sconfitta. Un andamento da prime della classe! Eppure a settembre i dubbi erano molti, basati soprattutto su una squadra non al completo. Pian piano, però, il roster è andato via via completandosi e ogni reparto è stato coperto.

Al comando di questa armata coach Maurizio Mosca, coadiuvato da Maria Agnese Crescenzi.

Le nostre atlete iniziano il campionato in maniera eccellente e, partita dopo partita, demoliscono ogni ostacolo che si pone loro davanti. Un cammino entusiasmante che non poteva avere un finale diverso se non quello della promozione alla serie superiore. Grandiose!

Le ragazze della Tormatic



Anche per la squadra maschile di serie C due traguardi inaspettati: la finale play off per il salto in serie B e la finale di Coppa Marche.

I nostri atleti, guidati da coach Pasquali, chiudono la prima fase del campionato in vetta alla classifica e accedono al girone promozione, raggiungendo la semifinale play off. Un grande risultato, sicuramente, ma i nostri ragazzi non si accontentano, superano al golden set Real Bottega e conquistano la finale. La prima gara è al palasport “A. Ciarapica”, gremito come non si vedeva da anni per una partita di pallavolo; avversaria la Virtus Fano.

Primi due set giocati in maniera pressoché perfetta: 2-0. Il pubblico è in delirio, ma Fano non molla di un centimetro e ribalta la partita, vincendo al tie break. Due giorni dopo in gara 2 la Virtus, davanti al proprio pubblico, non si lascia sfuggire la ghiotta occasione e batte per 3-0 i nostri ragazzi che danno tutto, ma alla fine devono arrendersi alla superiorità dell’avversario.

Il sogno di andare in B svanisce in una triste palestra, con una capienza limitata e sicuramente non adeguata per una finale (solo 20 posti riservati ai nostri tifosi); molti settempedani avrebbero voluto seguire la propria squadra, ma si sono dovuti accontentare di sostenerla tramite un maxi schermo allestito per l’occasione al palasport Ciarapica.

E arriviamo all’ultimo atto di questa grande stagione: la finale di Coppa Regionale.

Si gioca sul “neutro”, si fa per dire, di Collemarino (una decisione della Federazione molto discutibile!) contro Terra dei Castelli Agugliano.

I settempedani partono bene, vincono il primo set, ma poi viene fuori Agugliano che con esperienza riesce a portare a casa la Coppa, vincendo per 3-1.

E’ mancata, dunque, la ciliegina sulla torta per la Sios Novavetro, ma nulla possiamo rimproverare a questi atleti, partiti con obiettivi modesti e arrivati a sfiorare la serie B e la Coppa Marche.

I ragazzi della Sios Novavetro



Un grazie a loro, alle ragazze e ai loro allenatori per averci fatto vivere forti emozioni e per averci riportato ai vertici della pallavolo regionale.

Si chiude una stagione davvero eccezionale, una stagione da incorniciare!

Sandro Casoni