Un altro grande successo della pallavolo di San Severino. I ragazzi della Sios Novavetro sono approdati alla finale regionale dei playoff per salire in serie B. In gara2, infatti, hanno battuto per 3-0 la formazione della Bertuccioli Real Bottega, che all’andata si era imposta col parziale di 3-1.

Grazie a questa netta affermazione (25-21, 25-15, 25-23), la squadra del coach Adriano Pasquali ha avuto la possibilità di giocarsi la qualificazione al Golden set e, sospinta dal pubblico settempedano, presente numeroso al palasport “Ciarapica” di San Severino, ha stravinto pure quello (15-8) e si è guadagnata così l’accesso alla finalissima per il salto di categoria.

Ora qui troverà la vincente dell’altra semifinale in cui sono impegnate la Tecnosteel Montecassiano e la Virtus Volley Fano.

A fare il tifo per i ragazzi della Sios Novavetro c’era al palasport anche il coach Alberto Giuliani, rientrato in Italia dalla Grecia per le vacanze estive.