C’è “L’Arminuta”, film di Bonito per rassegna de “i Teatri”

Giovedì 18 e venerdì 19 novembre, ore 21.15 (e domenica 21, ore 16.15, come spettacolo fuori abbonamento), sarà proiettato il secondo film della rassegna autunnale-invernale promossa nell’ambito dei Teatri di Sanseverino in collaborazione con il Cinema San Paolo: L’Arminuta, regia di Giuseppe Bonito, con Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti ed Andrea Fuorto.

Tratto dal romanzo omonimo di Donatella Di Pietrantonio (Premio Campiello 2017), il film narra la vicenda di una ragazzina di tredici anni che viene, di punto in bianco, catapultata nella campagna abruzzese. I genitori che l’hanno cresciuta, la riportano dai suoi genitori biologici, e la giovane si ritrova in questa nuova famiglia, con i suoi veri genitori, quattro fratelli ed una sorellina. La ragazza, detta “l’arminuta” (in dialetto abruzzese indica la “ritornata”), è costretta così a vivere in un ambiente nettamente dissimile dalla vita borghese e cittadina alla quale era abituata. Le differenze appariranno enormi, ma la giovane cercherà di capire il perché di questo trasferimento coatto, ed imparerà ad accettare il nuovo ambiente, riconciliandosi con le sue autentiche origini.

Di seguito, la recensione già pubblicata per “Il Settempedano”: