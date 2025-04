Al rione Settempeda incontro pubblico sulle novità del Codice della strada

Organizzato dal Comando della Polizia locale in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Rione Settempeda, si è tenuto nell’oratorio di Santa Maria della Pieve un incontro informativo, aperto alla cittadinanza, dedicato alle modifiche del nuovo Codice della strada. All’iniziativa, che ha visto come relatori il comandante della Polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, e la vicecomandante, sostituto commissario Fabiana Forconi, ha portato i saluti istituzionali l’assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia locale, Jacopo Orlandani. All’incontro era presente anche il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli.

Diversi i cittadini che hanno partecipato e posto domande sui temi più dibattuti, dimostrando vivo interesse per l’applicazione delle nuove norme.

“Abbiamo voluto organizzare questa serata – commenta l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Jacopo Orlandani – partendo da uno dei rioni più popolosi della città, con l’obiettivo di fornire risposte chiare ai tanti interrogativi nati dall’entrata in vigore del Codice a fine anno. Il pubblico ha apprezzato la precisione degli interventi, in particolare sulla stretta all’uso del cellulare alla guida, che comporta il ritiro immediato della patente e la sospensione. Serate come questa sono fondamentali per promuovere una vera cultura del rispetto delle regole e della prevenzione”.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Comando della Polizia locale, il comitato del Rione Settempeda e tutti i partecipanti per la riuscita dell’incontro, auspicando che questa prima tappa possa essere seguita da nuovi appuntamenti formativi aperti a tutta la cittadinanza.