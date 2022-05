Ieri, sabato 21 maggio, secondo giorno di discesa del Potenza in gommoning. Carlo Guliardini e Roberto Vissani sono arrivati nei pressi di San Firmano di Montelupone. Oggi, domenica 22 maggio, faranno l’ultimo tratto del fiume fino alla foce sull’Adriatico, a Porto Recanati.

“La seconda giornata è stata a dir poco faticosa – raccontano Carlo e Roberto – perché abbiamo avuto parecchi problemi con le chiuse. In particolare una di queste ci ha impedito di procedere a bordo dei nostri gommoni. Siamo stati costretti a fare circa 8 chilometri in bicicletta e a trasferire i gommoni, assieme al resto dell’equipaggiamento, oltre la chiusa che impediva il defluire dell’acqua. In compenso la natura ci ha ricompensati perché siamo riusciti a vedere e fotografare lungo il percorso tanti esemplari della fauna locale: una volpe, molti aironi cenerini, una vipera, un cormorano e una bellissima poiana”.

Carlo e Roberto hanno con sé anche un drone e alcune immagini sono state scattate dall’alto.