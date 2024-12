Basket, derby ad alta intensità: la Climacalor batte la Vigor Matelica (55-40)

Derby ad alta intensità al palasport Ciarapica tra la Climacalor San Severino e la Vigor Matelica che i biancorossi di coach Samuele Campetella fanno loro (55-40) grazie ai nervi saldi e nonostante l’andamento del confronto non sia stato agevole. Dopo un primo quarto con il freno a mano tirato (6-3) da parte di entrambi i quintetti, i padroni di casa restano con il “muso avanti” all’intervallo lungo (21-14). Se il match non decolla dal punto di vista tecnico, sul piano del temperamento dei dieci sul parquet sono scintille. La coppia arbitrale dirige male e fa innervosire i protagonisti su ambo i versanti. L’acuto avviene nel terzo periodo, quando c’è una “fiammata” tra Rossini e Della Rocca. Quest’ultimo ha la peggio e, dopo aver subìto un pugno all’occhio, deve far ricorso al Pronto soccorso. Paradossalmente anche a livello di strali arbitrali è la Climacalor la compagine più bastonata. Al momento del fattaccio, infatti, le due panchine si fiondano sul parquet per difendere i rispettivi paladini ma i direttori di gara puniscono solo le entrate non autorizzate di Severini e Corvatta, espulsi come gli autori del contatto proibito. «Per fortuna i ragazzi sono stati bravi a tornare a giocare concentrati dopo la sospensione – si consola coach Campetella -. Siamo stati poco intensi e poco fluidi, ma quando si è trattato di alzare il livello del gioco il nostro carattere è riemerso e l’abbiamo spuntata». Nel quarto d’epilogo Potenza giganteggia sotto i tabelloni, il top-scorer Sorci tira fuori l’artiglieria pesante e bombarda dall’arco e per la Vigor è la resa. «Peccato per quell’episodio che ha rovinato lo spettacolo – commenta a fine gara il diesse biancorosso Gabriel Cingolani -; l’arbitraggio non è stato decisamente all’altezza della situazione facendo lievitare il nervosismo sul parquet. Bravi comunque i ragazzi nel finale. Hanno mantenuto i nervi saldi meritando il successo che ci consente di rimanere nei quartieri alti del girone B del torneo di Divisione regionale 1». Venerdì prossimo (palla a due alle 21.45 al Palavirtus di Macerata) per la Climacalor interessante derby esterno con il Cus Macerata dell’ex coach Alberto Sparapassi.

CLIMACALOR SAN SEVERINO – VIGOR MATELICA 55-40

CLIMACALOR: Magnatti 3 (1 tiro da 3punti), Cruciani 4, Severini 2, Potenza 8, Uncini 3 (1t. da 3p.), Della Rocca 2, Corvatta n.e., Tiranti 6, Pettinari, Vissani 13 (1t. da 3p.), Sorci 14 (3t. da 3p.), Strappaveccia. All. Campetella

VIGOR MATELICA: Chiaraluce n.e., Fianchini 2, Mazzolini 6, Eleonori 5, Ferretti 9, Brugnola, Porcarelli, Salvucci Fi. n.e., Rossini 3, Pali 8, Offor 7, Carbonari n.e. All. Mari.

Arbitri: Tortolini e Di Donato

Note: parziali 6-3, 15-11, 15-17, 19-7; progressivi: 6-3, 21-14, 36-31, 55-40. Espulsi Rossini e Della Rocca per reciproche scorrettezze; Severini e Corvatta per ingresso in campo non consentito.

Luca Muscolini