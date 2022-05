Martedì 17 maggio nuovo evento col progetto “Salute in cammino”. Si tratta di una camminata organizzata da Us Acli Marche Aps finalizzata a promuovere stili di vita corretti e a invitare i cittadini a praticare attività fisica che è un vero e proprio farmaco naturale.

La manifestazione coincide con la Giornata mondiale dell’ipertensione arteriosa. Tra i fattori di rischio proprio dell’ipertensione, oltre alla familiarità ed all’avanzare dell’età, c’è la sedentarietà. Occorre muoversi il più possibile e praticare attività fisica almeno mezz’ora al giorno per contrastare l’insorgere di varie patologie tra cui l’ipertensione che, va ricordato, aumenta il rischio di complicanze cardiovascolari quali l’ictus, l’infarto del miocardio e l’insufficienza renale cronica.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Us Acli provinciale di Macerata Aps e Asd Scacchi “La Torre Smeducci” e prevede una camminata con partenza alle 9.30 dal Piazzale Virgilio da San Severino. La partecipazione alla manifestazione è gratuita e per informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 340 4646801. Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida Us Acli Nazionale di contenimento Covid19.