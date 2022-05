Nell’ultima giornata di campionato, con un’altra schiacciante vittoria per 3-0 ai danni della “Pellami 2C”, le ragazze della Tormatic – da primatiste assolute della serie D marchigiana – volano in serie C dopo una cavalcata fatta da 13 vittorie e una una sola sconfitta.

Vincono anche i ragazzi della Sios Novavetro, per 3-1, contro la giovanissima formazione della Lube Cucine Civitanova. Grazie a questo risultato la formazione settempedana accede direttamente alle semifinali playoff per la promozione in serie B. Attenderà la vincente della sfida tra Happy car Rsv e Bertuccioli G. Real Bottega Volley.

Intanto, appuntamento a giovedì prossimo per il ritorno della semifinale di Coppa Marche.