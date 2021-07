Enduro, Stefano Geronzi campione d’Italia con una gara d’anticipo

Stefano Geronzi ha vinto, con una prova d’anticipo, il campionato italiano Major di enduro nella categoria Master 250 4 tempi. Domenica, sul fettucciato di Monteu Roero (in provincia di Cuneo), ha centrato il quarto successo di tappa su altrettante giornate di gara, confermando così un dominio assoluto nella classe d’appartenenza. Ora, con 80 punti conquistati – “en plein” – Geronzi è irrangiungibile in classifica generale e, quindi, matematicamente col titolo tricolore già conquistato. Il suo più immediato inseguitore, Stefano Dogliotti (Cairo Asd), secondo nella gara in Piemonte, occupa infatti la piazza d’onore con 58 punti e, anche se dovesse aggiudicarsi l’ultima prova (con Geronzi fuori dalla zona punti), non riuscirebbe mai a raggiungere il centauro di San Severino. Stessa considerazione per il terzo in graduatoria: Andrea Pellegrini (Inossidabili Terni), che vanta 54 punti. L’atto finale del campionato italiano enduro si svolgerà il 10 ottobre ad Anghiari, in provincia di Arezzo. E al termine della gara ci saranno le premiazioni finali della stagione. Per Stefano Geronzi, che corre per il team Carsoli con una moto TM 250 4t di Pesaro, è il primo titolo italiano vinto in carriera. “Lo dedico a tutta la mia famiglia e agli amici che mi sostengono”, ha detto soddisfatto al termine della corsa di Monteu Roero. Il giovane pilota – di professione meccanico – si allena nei ritagli di tempo e nel fine settimana: la sua passione per l’enduro e per i motori è innata e in questa stagione ha espresso tutto il suo potenziale, mettendo in fila tutti gli avversari.