L’epicentro del buon vivere è qui, nelle alte terre del maceratese, ed è pronto ad accogliere persone attente alle esperienze autentiche. E’ questo il senso dell’incoming in programma nel prossimo lungo fine settimana, quando operatori turistici e blogger, specializzati in viaggi, making e tipicità saranno i protagonisti di due esplorazioni del territorio molto particolari. Icone internazionali del “ben fare” come la Distilleria Varnelli a Muccia e il Poltrona Frau Museum a Tolentino accoglieranno gli ospiti per mostrare l’eccellenza della manualità e la cura della materia che il territorio ha come vocazione. Al centro dell’attenzione anche il pregevole centro storico e il teatro di Treia, uno dei borghi più belli d’Italia, l’Abbazia di Fiastra, cantine vinicole e dimore di charme. Tappe in programma anche a San Severino e a Pieve Torina, con un suggestivo momento dedicato al mito della Sibilla nell’orto botanico di Camerino, con successivo passaggio nel centro storico della città ducale. Al centro della scena anche le prelibatezze dell’area, compresi i Vincisgrassi alla maceratese che hanno appena ottenuto la denominazione europea Stg.

La novità sta nel fatto che tutte queste attrattive saranno valorizzate con performance artistiche inconsuete, degustazioni narrate, momenti di comunità, per esaltare le potenzialità della cultura nel rigenerare la competitività e l’attrattività del territorio.

Il progetto si chiama LoGusTi e nasce da un pool di associazioni ed aziende del territorio coadiuvate dal partenariato scientifico di Unicam.

Arci Marche, Citynet, Effetto Ghergo, Imagina, Movimondo, Musicamdo, Ruvido Teatro e Varnelli hanno lavorato insieme, realizzando una mappatura delle principali attrattive dell’area e costruendo su di essa percorsi ed esperienze che ne esaltano l’unicità nei confronti di potenziali interlocutori nazionali ed internazionali.

LoGusTi è stato cofinanziato dal POR MARCHE FESR 2014‐2020 – ASSE 8 – OS 23 – AZIONE 23.1 Intervento 23.1.2 – “Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione”.

Info: www.logusti.it