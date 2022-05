Comunità settempedana in lutto per la scomparsa del dottor Gino Dichiara, per lunghi anni primario del reparto di Oculistica dell’ospedale di San Severino, di cui ne fu fondatore. La struttura, diretta attualmente dal nipote, il dottor Vincenzo Ramovecchi, è da sempre un centro all’avanguardia e di riferimento per il centro Italia. Il sindaco Rosa Piermattei e i componenti l’Amministrazione comunale si sono uniti al dolore della famiglia ricordando la straordinaria figura del medico, una vera istituzione per il mondo della sanità.

Il dottor Gino Dichiara



“Al dottor Gino Dichiara, che tanto ha dato all’ospedale di San Severino fondando il reparto di oculistica – sottolinea in una nota il primo cittadino settempedano – va il nostro pensiero con un sentito ringraziamento. Lo ricordiamo per il primo trapianto di cornea, per l’impianto del cristallino artificiale, lo ricordiamo come lungimirante innovatore aggiornato e appassionato della sua professione. Grazie di tutto questo a nome della comunità settempedana. Sono certa che l’esempio che questa straordinaria figura ha saputo dare brillerà oltre il mondo della medicina”.