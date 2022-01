Michele Salza del Team “Co.Bo. Pavoni” vince il Trofeo Mediterraneo Cross

Michele Salza, portacolori del Team Co.Bo. Pavoni di San Severino, ha vinto l’edizione 2021-2022 del “Mediterraneo Cross”, il trofeo più importante del sud Italia riservato agli specialisti del ciclocross.

Il forte ciclista ha chiuso in testa la classifica di categoria, la Master 5, con 153 punti conquistati in cinque tappe. Due appuntamenti li ha vinti (a Belvedere Marittino e a Viggiano), mentre in altre due prove è salito sul secondo gradino del podio, andando a punti anche nella gara di Bisceglie (quella di mezzo). Un grosso exploit che conferma tutte le potenzialità dell’atleta del “Co.Bo. Pavoni”, vera punta di diamante del team settempedano assieme a un ormai leggendario Pietro Pavoni, il quale ha vinto di recente l’Adriatico cross tour nella categoria Open.