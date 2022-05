Alla “mamma più forte del mondo”, a quella “bella come una rosa”, alla mamma dei sogni, alla mamma “bella come una stella e dolce come il miele”, a una mamma magica… La musica dei pensieri, quella dei bambini che hanno preso parte all’iniziativa promossa da Pro loco e Comune in occasione della Festa della mamma, ha saluto sabato scorso – racchiusa in alcuni disegni realizzati durante un laboratorio condotto dall’artista Shura Oyarce Yuzzelli – una speciale visita guidata dal teatro Feronia fino alla basilica di San Lorenzo in Doliolo.

Un modo diverso e originale che ha coinvolto alcune mamme, ma anche tanti bambini appassionandoli all’arte e alla storia di alcuni monumenti cittadini. I più piccoli si sono divertiti saltellando sul palco del prestigioso teatro comunale Feronia, dove hanno potuto ammirare e conoscere nel dettaglio il sipario storico, prima di mettersi all’opera per realizzare alcuni stupendi disegni che, grazie all’attenta guida Oyarce Yuzzelli, alla fine sono diventati graziosi omaggi da consegnare, oltre che da dedicare, alle proprie mamme.