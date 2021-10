Coppa: Settempeda di nuovo in campo contro il Camerino

Impegno infrasettimanale per la Settempeda che va a far visita al Camerino per il terzo e ultimo turno del girone 11 di Coppa Marche. In palio c’è il passaggio alla seconda fase del torneo. Dopo la sfida di campionato al Soverchia (1-0 per i camerti), le due squadre si ritrovano di fronte per questo appuntamento che consentirà a una delle due di continuare il cammino nella competizione. Per i biancorossi due i risultati a disposizione, in quanto la classifica recita Settempeda 3 punti (4-0 al Caldarola), Camerino e Caldarola 1 punto (pareggio fra le due per 1-1) e, quindi, ai ragazzi di Ruggeri basterebbe anche un pari per andare avanti. Sfida che cade nel mezzo del campionato (fra la terza e quarta giornata) e la Settempeda, pur non snobbando la Coppa, deve pensare soprattutto al torneo di Prima dove c’è bisogno di cambiare marcia, dato che la classifica attuale non è certo positiva e c’è bisogno di invertire la tendenza per fare punti (manca ancora la prima vittoria). Certo è che le buone intenzioni sono frenate dai molti infortuni che hanno colpito e stanno colpendo la rosa biancorossa e questo è sicuramente un bel problema da affrontare e che complica le cose ancor di più. In vista dell’arrivo del Matelica sabato (ore 15.30), si deve per forza di cose centellinare le forze e gli elementi a disposizione. Con l’organico ridotto all’osso diventa naturale e quasi obbligato presentare una formazione imbottita di giovani che saranno impiegati in numero cospicuo in questa partita e, molti di loro, anche in campionato. Settempeda, dunque, che concederà riposo a molti titolari presentando un undici inedito dove , oltre agli juniores, troveranno minutaggio quei giocatori che devono trovare minuti e condizione. L’obiettivo resta comunque quello di dare il massimo, di fare il meglio possibile e di cercare la qualificazione.

RP