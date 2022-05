Venerdì 13 maggio alle ore 21, al CineTeatro Italia, viene presentata “La grande Storia della Filosofia Cesolana” scritto dal… sottoscritto, Gabriele Cipolletta. E’ la rappresentazione di un modo di agire, di vivere e soprattutto di affrontare la vita e le sue difficoltà in modo ironico, scherzoso, divertente, goliardico, scanzonato, disincantato, a volte persino dissacrante, ma sempre in modo concreto e realistico.

Molto spartano, originale, lo spettacolo affronta con grande serietà e impegno sia le piccole che le grandi questioni per ottenere il massimo possibile in quel determinato momento e in quella situazione particolare.

Nella prima parte della serata verranno illustrate le bellezze, gli aspetti naturali ed edilizi e soprattutto l’esuberanza culturale della più grande frazione del Comune di San Severino.

Nella seconda parte verranno esposti e analizzati i concetti teorici che sono alla base di questa filosofia molto pragmatica.

Nella terza parte, sicuramente la più interessante e stuzzicante, verranno spiegate le applicazioni pratiche e reali che questo modo di intendere la vita offre a chi vuole risolvere i propri problemi, attraverso esempi di vita vissuta realmente. Il tutto tramite immagini e piccole scene a corredo e supporto del narrato. Come raggiungere la felicità attraverso le piccole cose, il sogno e la cultura con un metodo a doppio senso induttivo e deduttivo, di elevazione e ritorno, attraverso una ferrea forza di volontà ed una grande autostima.

Una serata nella quale sicuramente non ci si annoierà. Molto utile in questo periodo di grosse difficoltà economiche, sociali e psicologiche sia individuali che collettive.

Gabriele Cipolletta