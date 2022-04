La città piange la prematura scomparsa della maestra Piera

Cordoglio in città per la scomparsa, improvvisa e prematura, di Piera Carioli Egidi, venuta a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 72 anni. A San Severino era piuttosto conosciuta, soprattutto nel mondo della scuola, per essere stata a lungo insegnante della Primaria. I suoi ex alunni e le colleghe la ricordano con particolare affetto come una maestra molto umana, sempre dalla parte dei bambini, nonché grande appassionata della Matematica.

Piera lascia il marito Gino e i tre figli Daniele, Emanuele e Ilaria. Una famiglia costantemente impegnata nel sociale, in particolare i figli Daniele ed Emanuele, a lungo autentici “pilastri” del Centro sportivo italiano di San Severino e sempre participi alle iniziative giovanili promosse dalla comunità locale.

I funerali della signora Piera saranno celebrati lunedì 25 aprile, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico, partendo dall’ospedale “Bartolomeo Eustachio”, dove è stata allestita la camera ardente.

Alla famiglia Carioli Egidi giungano le più sincere condoglianze anche da parte del Settempedano.