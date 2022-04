Calcetto: Serralta batte il Borgorosso e conquista la salvezza diretta

Il Serralta vince il derby e ottiene la salvezza diretta. I tre punti conquistati a Tolentino (3-2 il punteggio) nell’ultimo turno del torneo valgono la permanenza in C2 e condannano alla retrocessione il Borgorosso. Il match da dentro o fuori è finito nel modo migliore per i gialloblù che evitano la fastidiosa e pericolosa appendice dei play out e possono festeggiare l’obiettivo principale giunto proprio nella giornata conclusiva. La vittoria numero nove in totale del campionato e la quarta in trasferta, la più importante, danno la sicurezza di poter giocare ancora in questa categoria e sancisce la fine di un’annata complicata che, però, si è conclusa come si sperava e in maniera positiva. Il match contro il Borgorosso è stato, come era prevedibile, molto sentito, teso, equilibrato e combattuto agonisticamente. Squadre contratte e molto attente a non commettere errori e il Serralta dopo aver subito il contraccolpo psicologico dello svantaggio (24’ pt), è stato bravo ad uscire dall’intervallo carico e convinto tanto da reagire in avvio di ripresa al meglio andando a segnare i tre gol che sarebbero poi stati decisivi, per poi resistere nel finale al ritorno dei locali che, pur tentando un forcing disperato anche con il portiere di movimento, non ha sortito gli effetti sperati a parte la rete del 2-3 inutile ai fini del responso del campo: cremisi retrocessi e gialloblù festanti per la salvezza.

Cronaca

Il ventiduesimo turno è quello che chiude il campionato e molti verdetti devono essere ancora scritti. Fra questi c’è quello di bassa classifica che deve sancire retrocessioni, play out e salvezza diretta. Obiettivo che interessa da vicino il Serralta che è chiamato a vincere per essere certo della permanenza in C2. Il calendario propone il derby contro il Borgorosso e la sorte ha voluto che questa sfida di Tolentino assomigli ad un vero e proprio spareggio, dato che anche i locali devono fare bottino pieno per evitare la retrocessione. Squadre in campo, dunque, per una posta altissima e nessuno può sbagliare. Si percepisce l’importanza del match dalla tensione con cui i giocatori vanno in campo confermata dalle prime fasi dell’incontro e dall’attenzione con la quale si gioca ogni palla. Vietato fare errori e commettere distrazioni. Regna grande equilibrio. Mister Falsetti propone al fischio di inizio questo quintetto: Vignati, Bardho, Pellegrini, Bonci, Nardi. I primi spunti degni di nota sono di Thaqi, Vignati devia in tuffo, e di Pellegrini, blocca Busti. Al minuto 8 Bonci scatta e conclude con Busti che alza sopra la traversa. Il portiere di casa si ripete sullo stesso Bonci che indirizza in porta una punizione dal limite. Ancora Serralta al tiro con Ciriaco. Busti devia di piede. Al 18’ girata di prima intenzione di Nardi che Busti ferma, poi riparte il Borgorosso con Diallo che chiama Vignati alla deviazione con il corpo con palla poi sull’esterno del palo. Al 22’ Bonci sguscia a sinistra e tira per la parata di Busti. Al 24’ i tolentinati passano: lunga rimessa con le mani di Busti che raggiunge Grillo il quale in corsa tocca al volo trovando un pallonetto bello e preciso che entra sotto la traversa. Poco dopo rischia ancora il Serralta sul tiro di Del Pupo ma Vignati è perfetto nella deviazione in tuffo. Ci riprova Nardi ma il rasoterra è deviato, poi Grillo, autore del gol, per poco non fa di nuovo centro ma la sfera è respinta dal montante. L’avvio di ripresa mostra un Serralta diverso, anche se la prima chance è per il Borgorosso. Pagliari tenta per due volte il tiro ma Vignati è sempre pronto. Il pari settempedano giunge su indecisione di Busti che non controlla bene il pallone favorendo il tocco da due passi di Nardi che non può sbagliare. Vignati ferma altri due tentativi cremisi poi al 13’ il Serralta compie il sorpasso. Piccinini dalla distanza con il destro sorprende Busti e fa 2-1. Al 18’ il tris gialloblù è servito. Pellegrini conquista palla e riparte per poi calciare in corsa con palla che incoccia sul corpo di Nardi finendo in porta. Seri ha una buona opportunità ma trova Vignati, mentre dall’altra parte è Nardi a fallire la girata mettendo sul fondo. Un contropiede di Ciriaco chiama Busti al tocco in corner, poi inizia il forcing del Borgorosso. I locali tentano il tutto per tutto: portiere di movimento e tutti avanti. Il Serralta serra le fila e tiene botta. Allo scadere Taqhi, con la collaborazione di Vignati, accorcia le distanze (2-3). Nel recupero di tre minuti non arrivano problemi per i gialloblù, a parte una punizione respinta dalla barriera, e così si va al termine del match che decreta il fondamentale successo del Serralta, che è salvo, e il ko del Borgorosso che vuol dire retrocessione.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Palazzesi, Dialuce, Ciriaco, Bonci, Bardho, Piccinini, Pellegrini, Gori, Gashi, Nardi, Malandra. All. Falsetti

Roberto Pellegrino