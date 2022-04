Sanità: il vescovo Massara convoca i Comitati dell’entroterra

Il vescovo di Camerino-San Severino, mons. Francesco Massara, che regge anche la diocesi di Matelica-Fabriano, ha riunito i comitati del territorio che si occupano di sanità: da quello di San Severino a quello di Matelica, fino alle realtà di Camerino e Fabriano.

L’obiettivo: discutere delle situazioni locali legate alla salute pubblica e capire le problematiche comuni per rappresentarle alla Regione attraverso un coordinamento, così da far sentire una “voce unica” a tutela dell’entroterra.

Per San Severino erano presenti Mario Chirielli, Marco Massei, Elena Amici, Veros Bartoloni, Giovanna Capodarca e Cristina Marcucci.

E’ la prima volta che un vescovo prende un’iniziativa del genere e la sua idea ha trovato apprezzamento e consenso.

In questo primo incontro è stato avviato un lavoro per individuare proposte da portare all’attenzione anche dei sindaci e dell’assessorato regionale alla Sanità, partendo dalle difficoltà che riscontra un territorio disagiato come il nostro. Già per giovedì 7 aprile è previsto un secondo incontro.

Al centro del confronto ovviamente la necessità di dare dignità al malato che ha diritto di essere curato anche in montagna o nelle zone interne. Si è parlato poi del punto nascite, della pediatria, del 118 senza medico, delle liste di attes, della carenza dei medici.

“Non servono lotte di campanile – ha detto il vescovo Massara – ma serve condividere i problemi e individuare soluzioni reali e fattibili. Due diocesi si sono unite per diventarne una. Chissà che ciò non sia segno profetico perché anche la montagna lavori come un unico territorio…”.