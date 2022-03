Serralta, bella vittoria sul campo dello Sforzacosta (2-0)

Bella risposta da parte del Serralta alla serie di sconfitte dell’ultimo periodo grazie alla convincente e autoritaria vittoria sul campo dello Sforzacosta (2-0) nel recupero del turno numero quindici. Personalità, approccio giusto, concentrazione e bel gioco: sono state queste le armi dei gialloblù che con un arete per tempo hanno ottenuto il successo all’inglese, il primo con Palazzi in panchina. Si può dire che sia stata la serata perfetta per tutto il gruppo che ha davvero impressionato per compattezza e per una manovra lineare, incisiva e anche di ottima fattura che non ha lasciato scampo agli avversari. Voti alti per tutti, dunque, ma citazione d’obbligo per chi ha segnato e per un Saperdi in grande spolvero. Ora per riconfermarsi il Serralta avrà la ghiotta occasione di prendere altri tre punti nel match casalingo (venerdì ore 21) contro il fanalino di coda FC Corridonia.

Cronaca

Turno infrasettimanale per il Serralta che gioca in orario serale in quel di Sforzacosta, gara di recupero della quindicesima giornata. Dopo una prima fase di studio, i gialloblù rompono gli indugi e prendono campo. Si vede subito che i ragazzi di Palazzi sono in serata di vena perché giocano spigliati, in velocità e con ottime soluzioni palla a terra. Al 13’ Saperdi prova la conclusione che esce centrale per la presa di Mattiacci. Al 22’ Pelagalli slalomeggia fra gli avversari in maniera esemplare poi però non trova l’attimo giusto per calciare. Al 25’ ecco farsi vivo lo Sforzacosta con Vecchi che chiama Spadoni alla respinta con i pugni. Al 31’ Serralta vicinissimo al vantaggio. Punizione di Pelagalli eseguita perfettamente che il portiere vola a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner ancora Pelagalli a provarci con un tiro a giro che Mattiacci va a prendere con un altro ottimo intervento. Al 37’ giunge il meritatissimo vantaggio gialloblù. Moretti lancia in verticale Pelagalli che è freddo e bravo a scavalcare Mattiacci in uscita trovando un pallonetto vincente. Parte la ripresa e il Serralta raddoppia. Azione che si sviluppa a sinistra con Rapaccioni che serve Panzarani il quale è abile nel superare un paio di avversari per poi appoggiare a Moretti che calcia subito con il piatto sinistro che si infila nell’angolino basso più lontano. 2-0 e partita in discesa per i settempedani. Al 12’ Cacciamano salta più in alto di tutti e schiaccia di testa verso l’angolo basso ma trova un super Spadoni che devia in tuffo. Al 23’ splendida trama del Serralta che si sviluppa con tocchi di prima con Cappellacci che fa viaggiare Rapaccioni che ci prova con il sinistro a giro trovando lo splendido intervento di Mattiacci. Nella parte finale del match c’è qualche tentativo dello Sforzacosta ma senza esito, mentre il Serralta controlla e gestisce al meglio non disdegnando di pungere in contropiede. Si arriva quindi alla fine senza altre emozioni e la partita si chiude con i tre punti in tasca ai gialloblù.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Ciccotti, Baruni Roland, Saperdi, Vissani, Magnapane, Moretti (19’ st Prenga), Panzarani, Cappellacci (30’ st Cambriani), Pelagalli (15’ st Pinkowski), Rapaccioni. A disp. Cardorani, Baruni Jimmy, Lambertucci. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino