Il municipio si tinge di lilla contro i disturbi del comportamento alimentare

In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare (15 marzo) la facciata del Municipio, in piazza, è tornata a colorarsi di lilla. L’Amministrazione comunale settempedana, infatti, ha aderito alla campagna promossa dalla onlus Never Give Up, in collaborazione con l’Anci nazionale, in segno di vicinanza a chi si è trovato o si trova a vivere nella spirale dei disturbi alimentari che ogni anno, in Italia, interessano qualcosa come 3 milioni di adolescenti. Anoressia, bulimia, binge eating, obesità e tante nuove forme di disagio risultano addirittura aggravate dalle difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

La Giornata nazionale dedicata alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare è nata per iniziativa di un genitore che ha perso la figlia di soli 17 anni per bulimia. Serve più informazione in merito ai disturbi del comportamento alimentare per facilitare la comprensione dei meccanismi psico-biologici che favoriscono la malattia e per diffondere la consapevolezza che questi disturbi possono essere curati attraverso una rete assistenziale orientata all’individuazione precoce del disturbo stesso.