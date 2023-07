La Settempeda prosegue a sistemare l’organico e, dopo aver messo a posto l’attacco, passa al centrocampo dove arriva un altro settempedano Doc.

Stiamo parlando di Simone Meschini, classe ’90, giocatore duttile che può giostrare in tutti i ruoli della mediana anche se principalmente si disimpegna in posizione centrale davanti alla difesa.

Meschini può garantire inoltre qualche gol, come dimostrato in carriera, grazie all’ottimo tiro e all’abilità negli inserimenti.

Il neo biancorosso arriva dal Pioraco, mentre in passato ha vestito le maglie di Serralta, Montecassiano ed Elfa Tolentino, dove è rimasto per ben cinque stagioni, una delle quali terminata con il salto di categoria.

Sarà una buona alternativa in mano all’allenatore e potrà risultare utile nell’arco del campionato grazie anche alla voglia e all’entusiasmo con cui arriva alla Settempeda: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Sono felicissimo di vestire la maglia della squadra della mia città e posso dire che finalmente ho raggiunto l’obiettivo che volevo. Ho scelto con il cuore perché desidero mettermi in mostra a casa mia e in una squadra forte e ambiziosa. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigenza che mi ha dato questa opportunità che cercherò di sfruttare al meglio impegnandomi al massimo”.

Roberto Pellegrino