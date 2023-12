Le buone tradizioni che si perpetuano. La Rhütten Basket San Severino distoglie per un pomeriggio lo sguardo da parquet, tattiche e classifica e si concede un rilassante pranzo in comune. La location stavolta è stata il ristorante pizzeria Lk Ristoro dove tutti hanno concordato sulla buona riuscita dell’evento. Del resto, come dissentire davanti ad gustoso piatto di vincisgrassi, una porzione di pennette al tartufo e uno strepitoso tiramisù?

Tra aneddoti e facezie, ricordi di gloriose stagioni passate e di indimenticati campioni della palla a spicchi che hanno dato lustro al sodalizio dell’attuale presidente Francesco Ortenzi, doni mirati al capitano Andrea Cruciani fresco papà e propositi di immediata risalita nel torneo di Divisione regionale 1 quest’anno – finora – avaro di soddisfazioni per il quintetto di coach Alberto Sparapassi, il pranzo di Natale si è consumato in serenità.

La ringiovanita rosa allestita dal diesse Guido Grillo, assente giustificato per una vacanza con consorte e famiglia a ricordo del 25° di matrimonio, non potrà che crescere qualitativamente, sospinta anche dall’asso Alessio Sorci finalmente recuperato dal punto di vista fisico.

In attesa degli sperati risultati sul campo, la Rhütten si è congedata dal 2023 con la ferma volontà di fare tesoro del periodo di sospensione natalizia per allenarsi con il piglio giusto e farsi trovare pronta per la sfida con lo Sporting Porto Sant’Elpidio di venerdì 12 gennaio, valevole per la 2^ giornata del girone di ritorno, che sancirà il ritorno all’attività agonistica per i cestisti biancorossi.

Luca Muscolini