Ai Campionati italiani estivi di lifesaving, svoltisi a Chianciano Terme, il promettente nuovatore settempedano Giacomo Cantarini (classe 2007) ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri nuoto ostacolo per la categoria Ragazzi. La sua gara – nella piscina da 50 metri – è stata veramente perfetta. Basti vedere i tempi fatti registrare nelle quattro vasche: 28″92, 32″04, 32″07 e 31″11, per un totale di 2 minuti 4 secondi e 14 centesimi. Tanto da meritare anche il plauso della Fin Marche che, in un post ufficiale, ha scritto: “I complimenti di oggi vanno a Giacomo Cantarini del Blugallery Team di San Severino, che a Chianciano si è laureato campione italiano di nuoto per salvamento nei 200 metri ostacolo categoria Ragazzi con il crono di 2’04″14. I complimenti vanno, naturalmente, anche ai suoi allenatori: i coach Michele Bastari e Riccardo Vitali”.

Ora qualche giorno di meritato riposo, poi di nuovo in acqua. Giacomo Cantarini, infatti, sarà impegnato al Foro italico di Roma nei Campionati italiani estivi di nuoto, per la sua categoria, da martedì 1 a giovedì 3 agosto.