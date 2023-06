Giornata particolare e piena di emozione per i ballerini della Asd Studio dance Academy che si sono esibiti in un contesto inusuale e davanti a un pubblico “particolare”. I ragazzi della scuola di ballo, infatti, hanno danzato nel piazzale della Casa di riposo “Lazzarelli” portando un momento diverso, di gioia, di allegria e di spensieratezza agli ospiti della struttura che si sono divertiti tantissimo apprezzando la performance dei ballerini.

Il merito per la bella iniziativa è dei responsabili della struttura: Teresa Traversa (presidente), Laura Taccari (direttrice)e Mauro Marcantonelli (coordinatore). I ringraziamenti dei responsabili della Asd Studio Dance Academy, che sono rimasti favorevolmente impressionati per l’accoglienza ricevuta, vanno anche a Elisa Costanzo e a Giuliana Sgalla.

Questo è un anno particolare per la scuola di ballo settempedana, dato che sono venti anni di attività e quindi sono allo studio festeggiamenti degni di tale importante ricorrenza. Il primo di questi, il più atteso, sarà quello fissato per martedì 4 luglio quando si svolgerà il saggio di ballo in Piazza del Popolo.

Un altro momento di convivialità è stato promosso dall “Lazzarelli” con l’aiuto dell’imprenditore settempedano Luigi Gagliardini che ha offerto l’accompagnamento di un complesso musicale e una pizzata nel pomeriggio. La serata si è poi conclusa con la cena allestita dalla stessa Asp all’esterno della struttura di viale Eustachio. Presenti all’iniziativa anche il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e il vicesindaco Vanna Bianconi.