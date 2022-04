Marco Matellicani neodottore in Lingue e culture straniere

Il giovane settempedano Marco Matellicani si è brillantemente laureato all’Università di Macerata in Lingue e culture straniere occidentali e orientali, discutendo una tesi in Letteratura e cultura araba III, dal titolo “Jamal Al-Gitani: between historiographic meta-fiction and political criticism”. Relatore la professoressa Maria Elena Paniconi.

A Marco, che ha conseguito il titolo accademico con l’ottima votazione di 106 s 110, giungano le felicitazioni di amici e familiari, cui si affianca anche la redazione del Settempedano.