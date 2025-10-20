Laurea magistrale in Scienze biologiche per Lucia Lucernoni: 110 e lode e menzione

All’Università di Camerino si è brillantemente laureata in Scienze biologiche, curriculum in Diagnostica molecolare e biotecnologie, la giovane Lucia Lucernoni conseguendo il titolo accademico magistrale con 110 e lode e menzione da parte del corpo docente.

Il suo lavoro di tesi, completamente in lingua inglese, era sperimentale in Anatomia e aveva un tema molto interessante: “A red lentis-based cookie enriched with probiotic modulates the small intestinal integrity of 3xTg-AD Alzheimer’s Disease mice”. Supervisors il professor Daniele Tomassoni e il professor Vincenzo Bellitto.

Alla neodottoressa giungano le congratulazioni e gli infiniti auguri di familiari e amici.