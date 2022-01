“Cittadinanza a Zaki, concreta azione a sostegno diritti umani”

Il Consiglio comunale del 26 gennaio 2022 ha ufficialmente annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria della città di San Severino a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna di cui tutti conosciamo la triste vicenda.

La cittadinanza era già stata votata, all’unanimità, durante il consiglio comunale del 14 aprile 2021, su richiesta di otto associazioni cittadine, tra le quali, anche il nostro circolo Legambiente “Il Grillo”. Un’istanza che si è inserita nelle iniziative di tanti altri comuni e del Parlamento italiano, sostenuta da Amnesty International.

Esprimiamo la nostra viva soddisfazione per il riconoscimento conferito dal Comune e per la pergamena che lo attesta. Come già affermammo nel precedente comunicato dell’aprile scorso, quest’azione simbolica rappresenta una presa di posizione concreta a sostegno dei diritti umani, per la salvaguardia della libertà di pensiero, di espressione politica, religiosa e laica: perché l’ingiustizia subita da Patrick accade, e può accadere, ancora in molte parti del mondo. Siamo consapevoli che questo conferimento, purtroppo, non influenzerà di molto le future decisioni del tribunale egiziano, ma l’aver riconosciuto a Zaki la cittadinanza onoraria è un atto importante, e dovuto, di solidarietà nei suoi confronti e verso tutte le persone a cui vengono negati i fondamentali diritti umani (come la libertà di espressione e la possibilità di essere giudicati secondo un giusto processo). Comunque, un primo obiettivo sembra essere stato “raggiunto”, con la scarcerazione avvenuta a dicembre scorso che ha posto fine, temporaneamente, alla sua detenzione iniziata il 7 febbraio 2020. Il prossimo febbraio, Zaki verrà giudicato dal tribunale: ci auguriamo un processo regolare che possa porre fine, nel più breve tempo possibile e con un esito positivo, a questa dolorosa vicenda vissuta dal giovane nostro “nuovo concittadino”.

Ringraziamo i consiglieri comunali che si sono prodigati per il conferimento della cittadinanza a Patrick, il Comune, e le altre sette associazioni che hanno appoggiato, da sempre e con vigore, la richiesta di cittadinanza (Masci Scout, “La Zattera”, Anpi “Cap. Salvatore Valerio”, “Sognalibro”, “L’anello della vita”, Corpo filarmonico “F. Adriani” e “Noa Noa”): anche se la procedura burocratica è stata molto lunga, siamo felici che finalmente si sia conclusa con successo.

Circolo Legambiente “Il Grillo”