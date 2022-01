“Cas”: ancora 425 nuclei familiari fuori dalle proprie abitazioni

Il Comune sta procedendo al pagamento del contributo per l’autonoma sistemazione, misura destinata alle famiglie o ai singoli cittadini la cui abitazione risulti distrutta in tutto o in parte dal terremoto del 2016, relativo al mese di dicembre. Sono 425 i nuclei familiari destinatari del Cas che ammonta, complessivamente, a 311.550 euro.

Intanto, una delle abitazioni simbolo del sisma – una palazzina in via Giacomo Rossini che subì un grave crollo a seguito delle scosse (nella foto) – torna agibile dopo essere stata abbattuta e ricostruita.

Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva dichiarato l’intero stabile non utilizzabile.

Tre le famiglie che vi abitavano. L’immobile è stato destinatario di un contributo da parte dell’ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche di 665 mila euro.