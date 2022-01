Laura Perticarari Pizzi “si è addormentata nella pace di Dio”: aveva 104 anni

Se ne è andato un pezzo di storia di San Severino. “Si è addormentata nella pace di Dio”, come recita il manifesto funebre, Laura Perticarari, vedova Pizzi, una delle nonnine della nostra comunità. Una donna forte, affettuosa e sempre ottimista, che ha attraversato un secolo di grandi avvenimenti, potendo ricordare nella sua vita la “Spagnola” e il Covid, la guerra, la nascita della Repubblica, il progresso, il Duemila… portando sempre nel cuore l’amore di Emilio Pizzi, suo marito, stimato professore, scomparso nel ’75.

“Era una nonna buona e generosa”, dicono i nipoti ringraziandola per tutto ciò che ha trasmesso loro durante la propria esistenza. Quando, all’inizio del 2018, compì 100 anni le fecero una grande festa e ricevette anche la benedizione papale: un regalo assai gradito perché la sua fede era davvero profonda. E questa forte “radice” le ha dato la capacità di leggere la vita in modo positivo, diventando un esempio e un punto di riferimento insostituibile per tutti i suoi familiari.

Laura lascia i figli Giuliana, Anna e Alberto, il genero Donato, la nuora Alessia, la sorella Maria, i nipoti Andrea, Oliver, Irene, Federico e Giovanna.

I funerali saranno celebrati venerdì 21 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico, partendo dalla Casa del commiato “Il tempio degli angeli” in via D’Alessandro.