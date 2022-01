Covid-19: forte impennata di casi “positivi” a San Severino

Forte aumento di positivi a San Severino. Neanche una settimana fa il numero girava intorno ai 150: oggi, mercoledì 19 gennaio, stando al sito di monitoraggio della Regione Marche (https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus/Report-contagiati-per-Comune), il totale di positivi è di 281 (315 in quarantena e isolamento). Un trend in crescita che riguarda tutto il maceratese, dove rilevanti incrementi sono riscontrabili anche in altri Comuni dell’entroterra come Castelraimondo, Matelica, Camerino e Tolentino.