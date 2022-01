Frati minori piangono la scomparsa di padre Pompeo Massei

Si è spento stamattina padre Pompeo Massei, aveva 87 anni. Ne hanno dato notizia i Frati minori del convento del Santissimo Crocifisso di Treia, dove da qualche tempo padre Pompeo si trovava a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Abbracciato la vita francescana fin dall’adoloscenza, padre Pompeo ha servito il Signore e i fratelli nel ministero sacerdotale in Italia e in Argentina, con generosità e dedizione appassionata. Per 15 anni è stato missionario in terra di Argentina, dove è stato parroco, segretario e consigliere della Custodia. Per vari anni ha dedicato le sue energie al servizio dei fratelli e delle sorelle dell’Ordine francescano secolare e dei fedeli nei santuari del Cuore Immacolato di Maria di San Marino, di San Pacifico a San Severino Marche e del Santisssimo Crocifisso di Treia, ascoltando le confessioni, annunciando la Parola di Dio e celebrando l’Eucaristia.

I funerali si svolgeranno mercoledì 5 gennaio, nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Treia, alle ore 10. 30, per procedere, poi, alla sepoltura nel cimitero di San Michele, a San Severino.