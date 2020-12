Mister Castori in vetta alla serie B con la sua Salernitana

La Salernitana di mister Fabrizio Castori non sbaglia un colpo e resta salda in testa alla classifica di serie B. La vittoria di ieri, sabato 5 dicembre, è arrivata nel finale grazie al gol di Bogdan contro il Cittadella (1-0). Seconda in graduatoria è la Spal con due punti di ritardo. I ferraresi hanno dominato contro il Pisa, portandosi a casa tre punti agevolmente con un rotondo 4-0.

La squadra di Castori ha 23 punti dopo 10 giornate di campionato, frutto di 7 vittorie e due pareggi (una sola sconfitta). E come sempre si vede l’impronta esperta del “nostro” mister che riesce a tirar fuori il meglio dai ragazzi a sua disposizione, regalando grandi emozioni alla tifoseria campana.