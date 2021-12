Circolo “Il Grillo”: dopo 10 anni Paolo Gobbi passa il testimone a Francesco Ranciaro

Mercoledì 15 dicembre si è riunita l’assemblea dei soci del circolo Legambiente “Il Grillo” di San Severino per rinnovare le cariche del direttivo, le figure del presidente e del suo vice. Dopo dieci anni di presidenza, Paolo Gobbi lascia l’incarico ricoperto. In questo lungo periodo, varie le attività portate avanti insieme ai membri dell’associazione, come “Puliamo il Mondo”, manifestazione promossa da Legambiente da più di un ventennio per “educare” adulti, e alunni della scuola primaria, al rispetto e alla pulizia dell’ambiente attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti; e “Salvalarte”, ideata per la tutela del patrimonio artistico-culturale (“Il Grillo” ha realizzato ben sedici edizioni di questa manifestazione, interrotta dal terremoto del 2016).

A causa della pandemia di Covid-19, nel 2020, non fu neanche possibile realizzare “Puliamo il mondo”, attività però ripartita quest’anno con una mattinata di settembre trascorsa a ripulire il sentiero che va dal Ponte di Sant’Antonio alla Valle dei Grilli. Inoltre, sempre quest’anno, è ripartita anche “Salvalarte”. Per l’occasione, il Circolo ha organizzato un doppio appuntamento: primo, un flash mob alla Valle dei Grilli, per chiederne la messa in sicurezza e la riapertura al pubblico del percorso pedonale che conduce all’eremo delle Grotte di Sant’Eustachio in Dòmora; secondo, la visita guidata alla riscoperta degli affreschi inediti della chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga.

Da sottolineare, in questo 2021, l’attiva partecipazione alle attività del Grillo di altre associazioni cittadine, come il gruppo scout “Masci” e il Cai: un positivo riscontro che spinge il circolo a cercare, ancora di più, il dialogo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

Il nuovo presidente è Francesco Ranciaro. Dipendente amministrativo dell’Università di Camerino, è socio di lunga data del circolo e, già dal 2019, è componente del Direttivo regionale di Legambiente Marche. Al suo fianco, in qualità di vicepresidente, Maria Cristina Mosciatti, membro del direttivo regionale e da pochi anni nel circolo settempedano, ma con una lunga militanza, in passato, nel circolo di Matelica.

I componenti del direttivo sono Donella Bellabarba, Luca Maria Cristini, Francesco Filegi Tomè, Alessandro Giusepponi, Paolo Gobbi, Silvio Gobbi, Giammario Marini, Alberta Ricottini, Umberto Rocchi e Marisa Ventura.

Circolo Legambiente “Il Grillo”