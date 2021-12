Ai Biagi la magia della festa nella “Tana di Babbo Natale”

Una casa speciale, un rifugio ideale, per il personaggio considerato, in molte culture, il più iconico di tutti tra quelli della tradizione legata alle festività. In queste settimane l’associazione Luci e Pietre ha dato vita, in località Biagi, alla Tana di Babbo Natale.

A far visita a questo luogo incantato anche il sindaco Rosa Piermattei con l’assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici, Sara Clorinda Bianchi, le quali si sono complimentate con le ideatrici dell’iniziativa per aver saputo coinvolgere decine e decine di bambini, assieme a tante famiglie.

Nella Tana di Babbo Natale sono state organizzate merende con il simpatico personaggio vestito di bianco e rosso, laboratori creativi, mercatini artigianali e biologici ma anche incontri con l’autore, momenti dedicati al disegno, alla musica e alla fantasia e mattinate e pomeriggi che hanno permesso di apprendere gli insegnamenti delle nostre nonne.

La Tana di Babbo Natale ha consentivo, inoltre, di godere dell’atmosfera della festa in un luogo che, ci si augura, continui a regalare tante altre magie.